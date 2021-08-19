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Испанский порт отказался принять российские военные корабли

El Pais: Российские корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» не впустили в испанский порт
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе двух военных кораблей — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. Об этом сообщает газета El Pais.

Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Отмечается, что суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия. Недовольство этим высказывала Великобритания, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.

4 августа сообщалось, что российский атомный подводный ракетный крейсер «Орел» потерял ход у берегов датского острова Сехеро. Инцидент произошел 3 августа в ходе возвращения крейсера из Санкт-Петербурга после завершения парада в День Военно-морского флота. Позднее источник РИА Новости опроверг инцидент с потерей хода и заявил, что подлодка в штатном режиме прошла датские проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота.

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