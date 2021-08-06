Названы возможные причины потери хода российской атомной подлодки около Дании

Доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Лентой.ру» назвал возможные причины остановки хода российского атомного подводного ракетного крейсера «Орел». По его словам, это может быть связано с попаданием посторонних предметов в водозабор, ошибкой навигации, наматыванием на винт рыболовецких сетей и прочим.

4 августа Военно-морские силы Дании сообщили, что российская атомная подлодка «Орел» потеряла ход около берегов датского острова Сехеро. Корабль возвращался из Санкт-Петербурга после завершения парада в День ВМФ. Датские военные заявили, что буксир «Алтай» начал подготовку к транспортировке крейсера на базу, однако экипажу удалось восстановить работоспособность систем. Минобороны России официально не комментировало данную информацию.

«По Балтийскому морю лодки ходят с большим трудом»

Как заметил эксперт, потеря хода может быть связана с особенностями Балтийского моря — оно очень многоводно, причем воды там довольно грязные.

«На дне множество накопившихся за долгие годы опасных для подводных лодок элементов, вроде затонувших кораблей, боеприпасов и прочего, — объяснил Сивков. — У крейсеров же есть специальные водозаборники, обеспечивающие охлаждение ядерного реактора. Не исключаю, что какой-то предмет попал туда, спровоцировав вынужденную остановку хода».

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Кроме того, по словам Сивкова, есть вероятность, что «Орел» просто шел на предельно малых ходах, пытаясь избежать некой аварии. У таких лодок очень большая осадка и при таком движении его вполне могли воспринять как потерю хода, пояснил эксперт.

«Разумеется, могут быть и другие причины, причем самые разные. Могла произойти расстройка бортовых систем, навигационная авария, повлекшая посадку на мель, засасывание посторонних предметов, приведшее к необходимости очистки, наматывание на винт рыболовецких сетей. В этих случаях движение, действительно, останавливается и ни о каком ходе речи быть не может», — резюмировал Сивков.

Эксперт подчеркнул, что остановка не говорит о низком качестве российской подлодки, о каких-то недоработках. Подобные инциденты происходят регулярно, причем как на российском флоте, так и на американском. К примеру, два года назад, по словам Сивкова, была целая серия навигационных аварий, когда эсминцы сталкивались с гражданскими сухогрузами и танкерами.

Ранее военный источник РИА Новости опроверг инцидент с потерей хода, сообщив, что подлодка в штатном режиме прошла датские проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. Отмечалось, что на данный момент крейсер продолжает выполнять задачи по предназначению.