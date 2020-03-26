Британский флот проследил за движением российских военных кораблей

Королевский военно-морской флот Великобритании проследил за движением семи российских военных кораблей после того, как британская сторона отметила их необычайно высокий уровень активности в Гибралтарском проливе и в Северном море. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Sky News.

В общей сложности девять кораблей британского флота проконтролировали движение российских судов в водах рядом с территорией Соединенного Королевства.

По словам лейтенанта Ника Уорда (Nick Ward), эта мера была принята, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Великобритании оказывают помощь органам здравоохранения, чтобы территория королевства оставалась безопасной.

3 февраля сообщалось, что британский флот проследил за передвижением отряда Северного флота ВМФ России. В российский отряд входили ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

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