Британский флот проследил за российскими кораблями

Британский флот проследил за передвижением отряда Северного флота ВМС России. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на ВМФ Соединенного Королевства.

Отмечается, что три британских корабля и два вертолета задействовали для постоянного наблюдения за четырьмя российскими суднами. Они продвигались по проливу Ла-Манш в Северное море.

Британские корабли начали следить за отрядом Северного флота еще в Бискайском заливе (омывает Испанию и Францию к северу от Пиренейского полуострова — прим. «Ленты.ру»). Сообщается, что в него входили ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

«[Британские корабли и вертолеты ]обеспечили постоянное наблюдение за российскими силами во время их прохождения вблизи Великобритании», — цитирует The Sun министра вооруженных сил Марка Ланкастера.

«Интерфакс» пишет, что Северный флот подтвердил прибытие кораблей в Северное море 1 февраля. Они направляются в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

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