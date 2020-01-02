Иран обвинил США в попытках срыва совместных учений с Россией и Китаем

Власти США попытались сорвать военно-морские учения России, Ирана и Китая. Об этом заявил командующий иранских ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, сообщает агентство Tasnim.

По его словам, американское командование провело экстренное заседание с союзниками, направленное на срыв маневров. Ханзади отметил, что участники учений провели отвлекающие маневры, что не позволило американцам реализовать свой план.

Учения военнослужащих России, Ирана и Китая прошли в период с 27 по 30 декабря под кодовым названием «Пояс морской безопасности». Четырехдневные маневры провели в северной части Индийского океана. Флоты трех стран обменялись опытом по проведению спасательных операций в открытом море.

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