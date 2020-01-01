Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании воевать с Ираном, который Вашингтон обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, это будет не очень хорошей идеей для Ирана. «Не предвижу, чтобы подобное случилось», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее глава Белого дома пригрозил Ирану после атаки на посольство США в Ираке. «Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза» — написал Трамп.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано.

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