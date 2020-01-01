Иран ответил на «милитаристские заявления» США

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США из-за удара американских беспилотников по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибли около 30 человек и пострадали около 45. Заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

В МИД заявили, что заявления американских чиновников по факту произошедшего являются милитаристскими и нарушающими устав ООН. «Правительство США должно научиться разговаривать с другими государствами и прекратить оккупацию», — добавили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп после нападения на посольство США в Ираке пригрозил Ирану. По его словам, страна понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из американских объектов. «Это не предупреждение, это угроза. Счастливого Нового года!» — добавил Трамп.

Сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства в ответ на удары ВВС США по складам и командным пунктам «Хезболлы». В результате диппредставительство было эвакуировано.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!