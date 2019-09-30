Российский спецназ заметили в Норвегии

Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии. Об этом сообщает издание AldriMer со ссылкой на источники в норвежской разведке и НАТО.

По данным собеседников издания, российские военнослужащие изучали важные объекты инфраструктуры и проводили разведку на местности. Источник утверждает, что на материке военные действуют под видом штатских.

Как сообщает издание, самолеты США проводили в этом районе разведсъемку с воздуха и предоставили норвежской стороне фотографии, на которых запечатлены российские спецназовцы.

В министерстве обороны Норвегии отказались давать официальные комментарии по поводу появления иностранных военных на территории страны. Предполагается, что спецназ оказался в Норвегии в связи с учениями, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену.

Учения арктической группировки Северного флота ВМС России начались 5 августа и продолжались около двух месяцев. За время похода было проведено более 200 корабельных учений, в том числе в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, островов Большевик, Визе и Уединения, а также на Таймыре.

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