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Инцидент с потерей хода российского атомного крейсера около Дании опровергли

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Сообщения СМИ о том, что российский атомный подводный ракетный крейсер «Орел» потерял ход около Дании, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Собеседник агентства опроверг инцидент с потерей хода и заявил, что подлодка в штатном режиме прошла датские проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. Отмечается, что на данный момент крейсер продолжает выполнять задачи по предназначению.

4 августа Военно-морские силы (ВМС) Дании сообщили, что российская атомная субмарина «Орел» потеряла ход у берегов датского острова Сехеро. Корабль возвращался из Санкт-Петербурга после завершения парада в день Военно-Морского Флота. Датские военные заявили, что буксир «Алтай» начал подготовку к транспортировке крейсера на базу, однако экипажу удалось восстановить работоспособность систем.

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