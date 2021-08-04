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Российский атомный крейсер потерял ход у берегов Дании

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Российский атомный подводный ракетный крейсер «Орел» потерял ход у берегов датского острова Сехеро. Об этом сообщают Военно-морские силы (ВМС) Дании, передает Telegram-канал «Военный обозреватель». В канале опубликовали кадры с места событий.

Инцидент произошел 3 августа в ходе возвращения крейсера из Санкт-Петербурга после завершения парада в день Военно-Морского Флота. Отмечается, что буксир «Алтай» начал подготовку к транспортировке подлодки на базу, однако экипажу удалось восстановить работоспособность систем.

По данным датских ВМС, с Береговой охраной королевства в ходе происшествия взаимодействовал противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В начале июня в США заявили, что Россия предпринимает заметные усилия для наращивания военной мощи, в частности, за счет новых кораблей. Обозреватель газеты The National Interest напомнил, что, согласно заявлению главы российской Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в 2021 году российскому флоту планируют поставить пять новых и два отремонтированных военных корабля.

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