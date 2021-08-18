Датские военные заметили российские подлодки в своих водах

Две российские дизель-электрические подводные лодки вместе с кораблем сопровождения прошли через пролив Большой Бельт, который является частью датской акватории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей вооруженных сил (ВС) Дании.

Датские военные заметили подлодки, когда те двигались в северном направлении. «Третья субмарина, входящая в группу, находится на якорной стоянке к югу от Лангеланна. Ожидается, что она покинет ее позже», — рассказали представители ВС.

В Копенгагене отметили, что суда на протяжении всего маршрута следовали в надводном положении. Согласно заявлению военных, это является предпосылкой для безопасного прохода.

4 августа сообщалось, что российский атомный подводный ракетный крейсер «Орел» потерял ход у берегов датского острова Сехеро. Инцидент произошел 3 августа в ходе возвращения крейсера из Санкт-Петербурга после завершения парада в День Военно-морского флота. Позднее источник РИА Новости опроверг инцидент с потерей хода и заявил, что подлодка в штатном режиме прошла датские проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота.