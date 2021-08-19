В Китае заметили «грозный сигнал» Западу от российского флота

В Китае сообщили о «грозном сигнале» Западу от ВМФ России

Российское государство развивает свой флот и таким образом подает «грозный сигнал» странам Запада. Так российскую работу по модернизации ВМФ оценил автор китайского информационного агентства «Синьхуа», пишет РИА Новости.

Речь идет о развитии и разработках в нескольких направлениях: автор упоминает атомные субмарины «Белгород» и «Князь Олег», готовящийся к появлению десантный корабль и легкий фрегат-невидимку. Помимо прочего, Россия якобы стала чаще проводить учения вне своих территориальных вод: имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.

По мнению автора, Москва дает отпор западным странам на фоне того, что российско-американские отношения ухудшились.

В начале августа российский эксперт оценил ВМФ как «все еще советский»: он заявил, что в его составе до сих пор неприлично мало кораблей, построенных в современный период.