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В Китае заметили «грозный сигнал» Западу от российского флота

В Китае сообщили о «грозном сигнале» Западу от ВМФ России
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российское государство развивает свой флот и таким образом подает «грозный сигнал» странам Запада. Так российскую работу по модернизации ВМФ оценил автор китайского информационного агентства «Синьхуа», пишет РИА Новости.

Речь идет о развитии и разработках в нескольких направлениях: автор упоминает атомные субмарины «Белгород» и «Князь Олег», готовящийся к появлению десантный корабль и легкий фрегат-невидимку. Помимо прочего, Россия якобы стала чаще проводить учения вне своих территориальных вод: имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.

По мнению автора, Москва дает отпор западным странам на фоне того, что российско-американские отношения ухудшились.

В начале августа российский эксперт оценил ВМФ как «все еще советский»: он заявил, что в его составе до сих пор неприлично мало кораблей, построенных в современный период.

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