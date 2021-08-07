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ВМФ России признали «все еще советским»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Значительная часть корабельного состава Военно-морского флота (ВМФ) России, особенно океанской зоны, все еще остается советской, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, оценивая прошедший в июле в Санкт-Петербурге главный парад ВМФ.

«Можно лишь гордиться, что советским кораблестроителям и разработчикам противокорабельных ракет удалось создать корабли, ракетное оружие, которые даже спустя более 40 лет сохраняют оперативное значение для ВМФ и способны решать задачи обеспечения национальной безопасности страны», — отмечает эксперт.

Автор признает, что «значительная часть корабельного состава нашего флота, особенно океанской зоны, остается все еще советской». «Когда на параде самыми крупными кораблями выступают фрегаты, большие противолодочные, в лучшем случае ракетные крейсера, вспоминается, как на рейде в парадном строю советского ВМФ стояли четыре советских авианесущих и три атомных ракетных крейсера», — пишет зампрезидента РАРАН.

Тем не менее, по мнению доктора военных наук, «наши новые корабли действительно превосходят по своим тактико-техническим данным и боевым возможностям все иностранные аналоги», однако «их неприлично мало».

Сивков обратил внимание и на морскую авиацию. «Воздушная часть военно-морского парада была представлена 18 типами боевых и транспортных машин. Из них чисто российскими можно считать только два — истребитель Су-30СМ и вертолет Ка-52К. Остальные — это машины советской разработки, отчасти прошедшие модернизацию различной степени глубины. В частности, Ил-38Н и Ка-28ПЛ. В парадном строю прошли машины, принятые на вооружение нашего флота еще в 1960-е годы, — знаменитые гидросамолеты Бе-12», — отметил эксперт.

В июле Сивков утверждал, что британская авианосная ударная группировка (АУГ), возглавляемая авианосцем Queen Elizabeth, могла бы быть разгромлена в Средиземном море российской корабельной ударной группировкой (КУГ), поддерживаемой ракетным крейсером «Москва».

В мае эксперт допустил, что Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», обеспечивающее безопасность российской части Арктики, в случае войны с Военно-морскими силами (ВМС) США будет уничтожено.

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