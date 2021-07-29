Британской АУГ предрекли разгром от российской КУГ

Британская авианосная ударная группировка (АУГ), возглавляемая авианосцем Queen Elizabeth, могла быть разгромлена в Средиземном море российской корабельной ударной группировкой (КУГ), поддерживаемой ракетным крейсером «Москва», предрекает в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт сравнил возможности АУГ, поддерживаемой корабельными силами британских союзников по НАТО, и КУГ, которая может получить подкрепление из российской базы Хмеймим в Сирии. По оценке зампрезидента РАРАН по информационной политике, «авианосец ориентирован на участие в экспедиционных действиях против слабого противника».

«Если сравнить ударные потенциалы двух группировок, то можно увидеть, что в количестве располагаемых на кораблях ПКР (противокорабельные крылатые ракеты — прим. "Ленты.ру") они идентичны — по 48 ракет на каждой. Однако российская КУГ имеет существенное качественное превосходство — наши ракеты вдвое дальнобойнее, обладают более совершенной и помехоустойчивой ГСН (головка самонаведения — прим. "Ленты.ру"), а также развивают сверхзвуковую скорость полета», — уверен доктор военных наук.

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Согласно Сивкову, в корабельных средствах противовоздушной обороны (ПВО) превосходство имеют британцы. Тем не менее автор уверяет, что использование расположенных в Хмеймиме российских С-400 «Триумф» «может дополнить систему ПВО нашего корабельного соединения при наличии соответствующей организации и загоризонтного целеуказания».

Автор считает маловероятным вмешательство в гипотетический конфликт союзников Великобритании по НАТО, так как это могло бы спровоцировать начало глобальной ядерной войны.

В июле издание Defense News, ссылаясь на заявление британского министра по вопросам оборонных закупок Джереми Куина, сообщило, что нарушивший в том же месяце границы России вблизи Крыма Defender (один из зашедших в Черное море кораблей охранения АУГ) оказался единственным действующим среди пяти эсминцев типа 45, которые состоят на вооружении британского флота.

В июле 2020 года РИА Новости в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота (ЧФ) России сообщили, что расположенный в Крыму 40-летний ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» отремонтирован.