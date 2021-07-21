Конструктор назвал цели российского Су-75

Новый российский легкий тактический самолет (ЛТС), называемый Checkmate («Шах и мат») или Су-75, способен одновременно сопровождать две наземные и морские цели, заявил ТАСС главный конструктор данного однодвигательного истребителя пятого поколения Михаил Стрелец.

«Бортовое оборудование самолета со встроенным радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка) способно атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей», — сказал специалист.

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По словам Стрельца, «новый самолет оснащен эргономичной кабиной, снабженной совершенным радиоэлектронным оборудованием с элементами искусственного интеллекта», что «позволяет значительно снизить нагрузку на пилота и сосредоточиться на уничтожении наземных и воздушных целей».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21).

В в том же месяце госкорпорация опубликовала в Twitter изображение части фюзеляжа Су-75, в которой отражается военный корабль, напоминающий британский эсминец Defender типа 45, который в июне нарушил границы России в Черном море.