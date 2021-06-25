Оценен исход поединка между Су-24М и Defender

Military Watch оценило исход поединка между российским бомбардировщиком Су-24М и британским эсминцем Defender, нарушившим границу России в Черном море вблизи Крыма.

Издание отмечает, что корабли типа 45, к которым относится Defender, считаются одними из наименее вооруженных среди эсминцев. В частности, каждый такой корабль имеет 48 вертикальных пусковых ячеек, предназначенных для запуска ракет класса «земля-воздух». Между тем радиолокационная станция эсминца типа 45 считается одним из его достоинств, позволяя отслеживать военные объекты в Крыму.

В свою очередь, Су-24М вооружен противокорабельными ракетами Х-31 и противорадиолокационными Х-58. Первая движется со скоростью более 3 чисел Маха и способна, как пишет издание, «разорвать пополам крупные военные корабли».

Учитывая вышеизложенное, в Military Watch заключают, что российские самолеты потенциально могут представлять серьезную угрозу для британских эсминцев.

Согласно «Известиям», ссылающимся на источники в Минобороны России, модернизированный бомбардировщик Су-24М из 43-го отдельного морского штурмового полка Черноморского флота России использовал прицел СВП-24 «Гефест» для сброса четырех осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250 по курсу движения эсминца Defender.

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Соответствующий инцидент произошел 23 июня.

В феврале журнал Popular Mechanics написал, что российский Су-24 в Черном море, который в январе третий раз за последние семь лет пролетел над американским эсминцем Donald Cook типа Arleigh Burke, устаревает.

В том же месяце издание The Drive отметило, что Военно-морские силы США, говоря о российской угрозе в Черном море, фактически имеют в виду способность Москвы в кратчайшие сроки превратить почти всю данную акваторию в зону поражения своими противокорабельными ракетами.