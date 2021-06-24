Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море

Модернизированный бомбардировщик Су-24М из 43-го отдельного морского штурмового полка Черноморского флота России использовал прицел СВП-24 «Гефест» для сброса четырех осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250 по курсу движения эсминца Defender. Подробности «удара» российского самолета по британскому кораблю, нарушившему государственную границу у полуострова Крым в Черном море, раскрывают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«С его помощью параметры сброса авиабомб ОФАБ-250 были рассчитаны так, чтобы не нанести ущерба британскому кораблю», — пишет газета.

Издание отмечает, что «мощности этих боеприпасов недостаточно для уничтожения эсминца, но они создают достаточно сильную ударную волну, чтобы продемонстрировать серьезность намерений российской стороны».

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Соответствующий инцидент произошел 23 июня.

В феврале журнал Popular Mechanics написал, что российский Су-24 в Черном море, который в январе третий раз за последние семь лет пролетел над американским эсминцем Donald Cook типа Arleigh Burke, устаревает.

В том же месяце издание The Drive отметило, что Военно-морские силы США, говоря о российской угрозе в Черном море, фактически имеют в виду способность Москвы в кратчайшие сроки превратить почти всю данную акваторию в зону поражения своими противокорабельными ракетами.