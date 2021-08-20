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В Испании объяснили причину недопуска в порт российских кораблей

МИД Испании: российские корабли не предоставили необходимую для стоянки документацию
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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Испании объяснило причину недопуска двух кораблей ВМФ России в порт в Сеуте. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ведомства, Россия не предоставила необходимую для стоянки документацию. «Испания не отказывала российским кораблям во входе в порт автономного города Сеута», — заявили в МИД королевства.

Ранее МИД Испании запретил двум кораблям ВМФ России — большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» — зайти в порт. Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Россия информацию не передала.

Корабли остановились в 46 километрах от побережья Алжира. О дальнейших действиях экипажей неизвестно.

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