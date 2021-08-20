В России объяснили причину недопуска кораблей ВМФ в порт Испании

Испания запретила кораблям ВМФ России входить в порт в Сеуте из-за недопонимания Министерств иностранных дел двух стран. Это является штатной ситуацией. Кроме того, на Испанию могло повлиять давление блока НАТО. Такое предположение в разговоре с Лентой.ру сделал доктор военных наук Константин Сивков.

Министерство иностранных дел Испании ранее запретило двум кораблям ВМФ России — большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» — зайти в порт в Сеуте. Мадрид затребовал информацию о маршруте и целях плавания российских кораблей. Однако Россия якобы не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.

Недопонимание

«На самом деле, ничего особенного не произошло, — считает Сивков. — Наши корабли регулярно заходили в Сеуту, все происходило по плану. На этот раз, еще в начале лета, наш МИД отправил запрос о разрешении остановиться на дозаправку, пополнить продовольствие и просто дать возможность экипажу прогуляться. В принципе, для Испании эта история тоже довольно выгодная: мы закупаем большие объемы топлива на серьезную сумму, закупаем много продовольствия. Да и то, что тысяча моряков будет три дня гулять по городу, тоже могло бы неплохо пополнить бюджет».

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По словам Сивкова, проблема на этот раз оказалась в том, что МИД Испании запросил цели всего похода и маршрут судна, но эту просьбу в России проигнорировали. В другом государстве тоже ничего не ответили, в результате чего, по его мнению, произошло недопонимание.

«Конечно, на испанцев давит еще и НАТО. Им не нравится, что страна слишком тесно сотрудничает с Россией, регулярно предоставляет возможность нашим кораблям заходить в порт. С учетом сильного напряжение в российско-натовских отношений подобное давление вполне естественно», — заметил эксперт.

Ранее в начале июня обозреватель американской газеты The National Interest Питер Сучиу (Peter Suciu) заявил, что Россия предпринимает заметные усилия для наращивания военной мощи, в частности, за счет новых кораблей. Он напомнил, что, согласно заявлению главы российской Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в 2021 году российскому флоту планируют поставить пять новых и два отремонтированных военных корабля.