Мир
 
Последние новости
Политологи назвали причины репрессий со стороны «Талибана»
Украинские двигатели начнут ремонтировать в России
Афганский полицейский рассказал о бое с превосходящими в 10 раз силами талибов
В Совфеде рассказали о рухнувшей власти США в Афганистане
Intel выпустит ноутбук без памяти
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в короткой майке
На Украине создадут рабочую группу по нейтрализации угроз «Северного потока-2»
Любовник больше года тайно прожил в доме женщины и подстрелил ее мужа
Съемному жилью в Москве предсказали подорожание
Новости партнеров
Прослушать новость

Корабли ВМФ России после недопуска в порт Испании встали на якорь

«Интерфакс»: корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь у побережья Алжира
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Корабли ВМФ России — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай» — встали на якорь у побережья Алжира после того, как их не допустили в порт Испании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных наблюдателей.

Уточняется, что российские корабли остановились в 46 километрах от побережья Алжира. О дальнейших действиях экипажей неизвестно. МИД и Минобороны России ситуацию не комментировали.

Ситуацию обсудил с «Лентой.ру» доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, Испания запретила кораблям ВМФ России входить в свой порт из-за недопонимания между дипломатами двух стран. Это является штатной ситуацией. Кроме того, по словам Сивкова, на Испанию могло повлиять давление блока НАТО.

Министерство иностранных дел Испании ранее запретило двум кораблям ВМФ России зайти в порт в Сеуте (испанский анклав на севере Африки). Мадрид затребовал информацию о маршруте и целях плавания российских кораблей. Однако Россия якобы не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России объяснили причину недопуска кораблей ВМФ в порт Испании
МИД Испании запретил двум российским кораблям зайти в порт
Испанский порт отказался принять российские военные корабли