Россию обвинили в миграционном кризисе на польско-белорусской границе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе. По его мнению, именно действия российских властей привели к обострению ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщает РИА Новости.

«Проблема на границе — это грязная игра [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и Кремля», — заявил политик и добавил, что считает порчу ограждения на границе с Польшей умышленными действиями со стороны белорусских силовиков.

Также Блащак жестко раскритиковал оппозиционных чиновников, доставлявших мигрантам провизию и спальные мешки. «Депутаты оппозиции и их спектакль на границе вписываются в сценарий Лукашенко», — возмутился министр, призвав парламентариев опомниться и перестать выглядеть как «политические идиоты».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией провокацией. По его словам, Варшава ведет переговоры с Минском.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль над границей. Позже он заявил, что Белоруссия не обязана принимать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».