Захарова заявила о «манипуляциях» Лондона вокруг дела Навального

Великобритания призналась в манипуляциях с делом блогера Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба по случаю инцидента с Навальным. Как отметила Захарова, министр признал, что Лондон принял участие в этой истории. Она прошлась по тезисам дипломата и обратила внимание на слова о «ведущей роли» британской стороны в координации международного ответа после сообщений о случае с Навальным. «Таким образом, Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального. Началась эта сага давно», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Сначала Лондон засекретил материалы якобы отравления бывшего подполковника советской и российской госбезопасности Александра Литвиненко, потом был инцидент со Скрипалями, отметила дипломат. Захарова добавила, что потом эта история «перетекла» в химические провокации «Белых касок». «Теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова», — написала она.

В пятницу, 20 августа, Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным. Попавшие в черный список не смогут иметь счета в британских банках, а также посещать страну.

