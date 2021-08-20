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Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным

Семь сотрудников ФСБ попали под санкции Великобритании из-за инцидента с Навальным
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Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Правительство Великобритании ввело санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МИД РФ назвал дело Навального спланированной провокацией, которая по мнению ведомства направлена на дискредитацию России. По информации ведомства, Германия так и не смогла предоставить доказательств своих обвинений в сторону Кремля. Минюст ФРГ проигнорировал восемь обращений Генпрокуратуры РФ о международной помощи в расследовании.

В МИД также подчеркнули, что тема Навального представляется закрытой для правительства Германии. По этой причине Берлин отказывается предметно обсуждать ее с Москвой.

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