МИД назвал дело Навального «спланированной провокацией» против России

МИД заявил об отсутствии доказательств обвинений в адрес России по инциденту с Навальным

Инцидент с делом Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) является спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского МИД.

В министерстве отмечают, что Германия так и не предоставила никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес Москвы по данному инциденту. Согласно заявлению, минюст ФРГ отставил без содержательного ответа восемь обращений генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи в связи с делом Навального.

При этом в МИД подчеркнули, что в двусторонних контактах представители Берлина не скрывают того, что власти Германии не намерены предметно обсуждать этот вопрос, так как для них данная тема представляется закрытой.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, а также юриста ФБК Любови Соболь и руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова. Сайты navalny.com, soboll.ru и leonidvolkov.ru были внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3. Согласно статье, регулятор ограничивает доступ к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи сообщали, что яда не обнаружили.