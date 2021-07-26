Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь и Волкова

Роскомнадзор заблокировал сайты Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), а также юриста ФБК Любови Соболь и руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова. На странице универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам отмечается, что доступ ко всем трем сайтам ограничен.

Сайты navalny.com, soboll.ru и leonidvolkov.ru были внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3. Согласно статье, регулятор ограничивает доступ к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, в список входят «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам».

В регуляторе уточнили, что наличие сайта в реестре не означает его полной блокировки: в некоторых случаях ограничивается только доступ к некоторым страницам. У всех трех перечисленных ресурсов в графе «Ограничение доступа» указано «Ограничивается к сайту».

