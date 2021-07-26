Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

При попытке зайти на сайт navalny.сom появляется сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как сообщается на сайте универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам, ресурс был заблокирован по решению Генпрокураты на основании статьи 15.3.

Согласно статье, регулятор ограничивает доступ к страницам с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Как отметили в регуляторе, наличие сайта в реестре не означает полного ограничения доступа к нему: заблокированными могут быть только отдельные страницы. В графе «Ограничение доступа» у сайта navalny.com указано «Ограничивается к сайту».