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Российская правозащитная организация «Команда 29» заявила о роспуске

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Адвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Руководство «Команды 29» адвоката Павлова приняло решение о прекращении деятельности

Руководство российской правозащитной организации «Команда 29», созданной адвокатом Иваном Павловым, сообщило о роспуске организации из-за претензий со стороны Роскомнадзора и прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этой структуры.

В сообщении организации отмечено, что продолжение деятельности «Команды 29» в таких условиях могло бы поставить под удар большое количество людей, а подвергать их опасности и игнорировать риски руководство адвокатского объединения не может.

«Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Команда 29». Ее представители заявили, что сайт был заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. В нем утверждалось, что на портале распространялись информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной.

Правозащитники из «Команды 29» занимались делами людей, которых обвиняли в участии в несанкционированных акциях, и членов штаба Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

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