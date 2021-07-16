Роскомнадзор заблокировал сайт российской правозащитной организации «Команда 29». Как сообщает «Подъем» в Telegram, в настоящее время ресурс недоступен на территории страны.

Отмечается, что правозащитная организация получила уведомление от Роскомнадзора.

Представители организации заявили в ее Telegram-канале, что намерены обжаловать блокировку. Они также добавили, что сайт был заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. В нем утверждалось, что на портале распространялись информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной.

По данным издания, правозащитники из «Команды 29» занимались делами людей, которых обвиняли в участии в несанкционированных акциях, членов штаба Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

Один из юристов «Команды 29» также вел дела журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.