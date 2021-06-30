Роскомнадзор пригрозил Google очередным штрафом

Роскомнадзор пригрозил американской компании Google очередным штрафом, размер которого может составить до шести миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на регулятор, Google не локализовала базы данных пользователей из России на территории страны.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что составили в отношении компании административный протокол. При этом в регуляторе заявили, что около 600 зарубежных интернет-компаний локализовали хранение личных данных российских пользователей на территории страны.

Российский суд неоднократно штрафовал Google. В частности, в мае компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять запрещенный местным законодательством контент. В конце 2020 года московский суд признал Google виновной в неполной фильтрации поисковых запросов. Штраф за нарушение составил три миллиона рублей.

Штраф за отказ хранить на территории России персональные данные был повышен в 2019 году. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было, а компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). На данный момент сумма штрафа за нарушение статьи для юридических лиц составляет от одного миллиона до шести миллионов рублей.