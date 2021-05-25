Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент

Компанию Google оштрафовали в России на четыре миллиона рублей за отказ удалять запрещенный местным законодательством контент. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

В общей сложности компания была оштрафована по двум протоколам. Штраф за каждое из нарушений составил два миллиона рублей.

«Компания признана виновной в совершении административного правонарушения», — отметили в суде. При этом третий протокол находится на рассмотрении.

Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить сервисы и поиск компании Google для россиян. Ведомство пояснило, что причиной такого шага может стать то, что корпорация недостаточно фильтрует контент, признанный запрещенным в России. По данным регулятора, Google не удаляет от 20 до 30 процентов подобных ссылок.

Компании нередко выписывают штрафы за подобные нарушения законодательства России. Так, в марте американская корпорация выплатила штраф в размере трех миллионов рублей. Сумма первого в 2020 году штрафа составила полтора миллиона рублей. В 2019 и 2018 годах с корпорации взыскивали 700 и 500 тысяч рублей соответственно.