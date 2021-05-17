Роскомнадзор передумал блокировать Twitter

Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter в России и снять ограничения доступа в фиксированных сетях (связанных с ними сетях Wi-Fi). При этом замедление трафика Twitter на мобильных устройствах продолжится. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Регулятор уточняет, что Twitter Inc. выполнила требования и удалила 91 процент материалов, распространение которых запрещено на территории России. «Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства», — отмечается в заявлении Роскомнадзора.

15 мая истек срок, который регулятор отводил Twitter на удаление запрещенных в России материалов.