Twitter заподозрили в провокации из-за неудаления контента

Социальную сеть Twitter, оштрафованную на 8,9 миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента, заподозрили в провокации и намеренном обострении ситуации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, Twitter не удаляет контент, который запрещен не только в России, но и во многих других странах мира. Материалы, которые находятся в открытом доступе в соцсети, могут быть опасны для жизни и здоровья детей, отметила Мизулина.

«Почему Twitter не удаляет этот контент? Вполне возможно, что он сознательно идет на некое обострение ситуации. Мы считаем, что это провокация. Они сами нарываются на ответные более жесткие меры технического характера со стороны государства», — подчеркнула Мизулина и допустила, что блокировка Twitter «где-то не за горами».

По мнению директора Лиги безопасного интернета, чтобы избежать таких ситуаций в будущем, необходимо повышать штрафы за подобные нарушения и модернизировать законодательство, в том числе обязывать соцсети открывать представительства на территории России. «Чтобы не было ситуаций, когда те или иные меры не работают и социальные сети какие-то решения не выполняют», — заключила Мизулина.

В пятницу, 2 апреля, российский суд оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей. Компании выписали три штрафа за отказ удалять запрещенную информацию.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter для жителей России. Эти меры объяснили тем, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. Регулятор также пригрозил соцсети блокировкой на территории России с 16 апреля, если запрещенный контент не будет удален в полном объеме.