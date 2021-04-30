Twitter пообещал Роскомнадзору исправиться

Роскомнадзор напомнил социальной сети Twitter о необходимости до 15 мая удалить посты, нарушающие российское законодательство. Как сообщается на сайте ведомства, регулятор обсудил этот вопрос с представителями соцсети во время видеоконференции, которая прошла в среду, 28 апреля.

Администрация Twitter пообещала, что будет в приоритетном порядке удалять и блокировать оставшиеся противоправные материалы. Представители соцсети также заверили, что начнут реагировать на требования российского регулятора более оперативно.

В Twitter также отметили, что планируют исправиться и привести свою деятельность в России в полное соответствие с требованиями местного законодательства — для этого подготовят специальную дорожную карту. Кроме того, Роскомнадзор и соцсеть договорились о том, чтобы организовать прямую линию связи между подразделениями регулятора и службой модерации Twitter.

В начале апреля Роскомнадзор объявил, что передумал блокировать Twitter в апреле, как планировалось ранее, и перенес дату потенциального отключения на 15 мая. В регуляторе отметили, что прибегнут к этой мере, если соцсеть не удалит нарушающий российское законодательство контент.

В ведомстве согласились отсрочить блокировку, так как Twitter начала удалять материалы, признанные запрещенными. По данным регулятора, с начала замедления работы соцсети администрация удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи материалов, нарушающих законы страны.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter для жителей России 10 марта. Регулятор объяснил меры тем, что на страницах соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. Позже в ведомстве пообещали заблокировать Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований в полном объеме.