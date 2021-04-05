В России оценили решение Роскомнадзора отсрочить блокировку Twitter

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев прокомментировал решение Роскомнадзора дать Twitter дополнительное время на устранение нарушений и перенести его потенциальную блокировку в стране. В разговоре с «Лентой.ру» Журавлев позитивно оценил то, что социальная сеть наконец начала прислушиваться к требованиям российского регулятора.

«Twitter вышел на диалог и там даже была проведена ВКС (видеоконференцсвязь). И по ее результатам, видимо, стороны договорились, и платформе дали дополнительное время для того, чтобы она исполнила ранее направленное требование, на котором Роскомнадзор и настаивал», — прокомментировал новость Журавлев.

На вопрос о том, собирается ли американская социальная сеть удалить деструктивный контент в новые отведенные сроки, эксперт ответил положительно. Он считает, что «если процесс начался, то он должен дойти до своего логического конца».

«Начало диалога — это уже хороший знак, потому что это шаг в сторону движения исполнения нашего законодательства. Я не являюсь сторонником блокировок, и очень надеюсь, что Twitter и Роскомнадзор разрешат возникшую ситуацию именно в режиме диалога, не доходя до блокирования ресурса», — заключил председатель АЮР.

Полная блокировка Twitter должна была состояться 16 апреля. Однако в начале месяца представители ведомства объявили, что потенциальное отключение соцсети перенесено на 15 мая. Такие шаги предприняты «с учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России», а также в связи с тем, что соцсеть начала удалять контент, признанный запрещенным в России.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор объяснил меры тем, что соцсеть не в полной мере удаляет со своих страниц запрещенный контент.

В начале апреля российский суд выписал Twitter несколько штрафов за неисполнение местного законодательства. Итоговая сумма всех взысканий за отказ удалять запрещенную информацию составила 8,9 миллиона рублей.