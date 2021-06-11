Роскомнадзор назвал число не удаленных соцсетями запрещенных материалов

Соцсети Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи материалов, запрещенных российским законодательством, а поисковик Google и видеохостинг YouTube — более 5,2 тысячи материалов. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что эти данные регулятор получил по итогам проверки соблюдения российского законодательства американскими интернет-платформами и СМИ. Также в ведомстве рассказали, что среднее время удаление материала по требованию Роскомнадзора составляет 105 суток для Facebook и Instagram и 82 дня для Google и YouTube.

Кроме того, пресс-службе подчеркнули, что перечисленные интернет-ресурсы до сих пор не локализовали данные российских пользователей, за что были оштрафованы.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал соцсеть Тwitter, рассмотрев шесть протоколов на 19 миллионов рублей, а в сумме — почти на 28 миллионов. Каждый из протоколов был выписан за отказ удалить контент, признанный запрещенным по российским законам.