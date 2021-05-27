Twitter оштрафовали в России почти на 28 миллионов рублей

Мировая судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовала соцсеть Тwitter, рассмотрев шесть протоколов на 19 миллионов рублей, а в сумме — почти на 28 миллионов. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

Каждый из протоколов был выписан за отказ удалить контент, признанный запрещенным по российским законам. Суд посчитал, что соцсеть в каждом случае нарушала часть 2 статьи 13.41 КоАП России («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»).

При этом суд ранее уже назначил выплату 8,9 миллиона рублей по трем протоколам. Таким образом в сумме американская компания к настоящему моменту должна выплатить 27,9 миллиона рублей.

Как передает РИА Новости, протоколы на Twitter и другие социальные сети касаются постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что западные социальные сети отреагировали на принятые регулятором меры по замедлению трафика Twitter. Глава ведомства Андрей Липов отметил, что в результате диалог по поводу удаления запрещенного по законам России контента «с трудом, но ведется».