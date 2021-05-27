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Роскомнадзор рассказал о реакции других соцсетей на замедление Twitter

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Западные социальные сети отреагировали на принятые Роскомнадзором меры по замедлению трафика Twitter. Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей Липов, передает РИА Новости.

Он отметил, что другие западные платформы вышли на связь, и диалог по поводу удаления запрещенного контента «с трудом, но ведется». В частности, один из таких сервисов тоже должен к первой декаде июня предоставить информацию по соблюдению российских законов и удалению запрещенной информации.

При этом Липов посетовал на то, что часто соцсети заявляют «о своей исключительности и праве диктовать нам определенные условия по работе их сервисов на территории нашей страны». При этом он не уточнил, о ком конкретно идет речь.

17 мая Роскомнадзор пригрозил санкциями в отношении соцсети Facebook и видеосервиса YouTube из-за «противоправных материалов» на страницах этих интернет-сервисов. «В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках», — указали в ведомстве.

30 апреля администрация Twitter пообещала, что будет в приоритетном порядке удалять и блокировать оставшиеся противоправные материалы. Представители соцсети также заверили, что начнут реагировать на требования российского регулятора более оперативно. В Twitter также отметили, что планируют исправиться и привести свою деятельность в России в полное соответствие с требованиями местного законодательства — для этого подготовят специальную дорожную карту. Кроме того, Роскомнадзор и соцсеть договорились о том, чтобы организовать прямую линию связи между подразделениями регулятора и службой модерации Twitter.

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