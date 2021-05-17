Роскомнадзор пригрозил санкциями YouTube и Facebook

Роскомнадзор пригрозил санкциями в отношении соцсети Facebook и видеосервиса YouTube из-за «противоправных материалов» на страницах этих интернет-сервисов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube», — говорится в сообщении. В Роскомнадзоре подчеркнули, что если платформы не примут меры по удалению контента, запрещенного российским законодательством, то им тоже может грозить замедление работы, как в случае с соцсетью Twitter.

Ранее сообщалось, что компании Facebook грозят штрафы до 56 миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента. Всего планируется выписать 12 штрафов на основе административных протоколов, поданных Роскомнадзором в мировой суд Таганского района Москвы.

Впервые с идеей замедлить работу YouTube для россиян выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в конце апреля. Он предлагал уменьшить пропускную способность сетей для пользователей видеосервиса из России на время майских праздников.