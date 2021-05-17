В России пригрозили Facebook штрафами на 56 миллионов рублей

Компании Facebook грозят штрафы до 56 миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента, сообщает «Интерфакс».

Штраф планируют выписать по административным протоколам, поданным Роскомнадзором в мировой суд Таганского района Москвы. Всего таких документов 12, и в случае признания нарушений, штраф по ним достигнет 56 миллионов рублей.

Протоколы составлены по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Максимальное взыскание по ним — до четырех и восьми миллионов рублей соответственно. Отмечается, что дата рассмотрения дел в суде пока не назначена.

В начале мая стало известно о возможных штрафах для Google и Twitter после их отказа удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. В апреле Twitter уже штрафовали на 8,9 миллиона рублей.