Эксперт предупредил россиян о рисках обновленных правил использования WhatsApp

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил россиян о рисках принятия обновленных правил использования WhatsApp. Он рассказал RT, что в случае отключения от мессенджера возможности восстановить доступ к аккаунту не будет.

Так Зыков прокомментировал введение ограничений на использование некоторых функций пользователями мессенджера, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.

«Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook», — предупредил эксперт. При этом большинство пользователей WhatsApp автоматически примут новую политику конфиденциальности мессенджера, считает Зыков. Он добавил, что остальные мессенджеры вряд ли изменят свою политику.

По словам Зыкова, целью нового пользовательского соглашения является попытка Facebook монетизировать все имеющиеся у них данные по максимуму. «Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно… При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей», — пояснил эксперт.

15 мая вступили в силу обновленные правила использования WhatsApp: пользователи несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.