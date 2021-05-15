Хинштейн заявил о возможности ограничить работу WhatsApp в России

Ограничить работу WhatsApp в России возможно, но это вопрос для широкого обсуждения, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Его слова переедает РИА Новости.

Он также добавил, что обсудит с Роскомнадзором меры реагирования на новое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp, которое, по его словам, противоречит российскому законодательству.

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно», — сказал он.

Ранее стало известно, что вступили в силу обновленные правила использования WhatsApp. С 15 мая пользователи несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.