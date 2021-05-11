WhatsApp уточнил дату отключения отказавшихся от нового соглашения пользователей

Мессенджер WhatsApp уточнил дату отключения пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Как сообщает Daily Mail, владельцы мессенджера намерены дать юзерам еще несколько недель после 15 мая, прежде чем те могут потерять доступ к приложению.

Представитель компании уточнил изданию, что после 15 мая пользователи WhatsApp еще несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. В пресс-службе мессенджера не стали указывать точного срока, когда прекратят таким образом убеждать юзеров.

В WhatsApp пояснили, что вскоре после вступления обновления в силу для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадет возможность получать уведомления о новых сообщениях.

Ранее сообщалось, что ограничения коснутся не принявших обновленное соглашение WhatsApp пользователей уже с 15 мая. Мессенджер не будет удалять аккаунты тех, кто не подписал обновленное соглашение, но его функциональность будет ограничена. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Первоначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля. Решение привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира. Специалисты зафиксировали резкий отток юзеров из приложения в другие похожие сервисы.