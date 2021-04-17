WhatsApp через месяц «отключит» часть пользователей

Часть пользователей WhatsApp, которая в течение месяца, до 15 мая, не примет новые правила сервиса, сможет пользоваться мессенджером лишь в ограниченном режиме. Об этом сообщаетсяна сайте приложения.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений», — говорится в сообщении.

Пользователям, отказавшимся от новых правил, отключат возможность читать и отправлять сообщения — они смогут лишь получать звонки и уведомления. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Ранее сообщалось, что в версии WhatsApp для смартфонов на операционной системе Android обнаружили две опасные уязвимости. С помощью найденных брешей можно удаленно взломать телефон и похитить информацию.