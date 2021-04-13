Россиянам рассказали о способах защититься от нового мошенничества в WhatsApp

Пользователей WhatsApp предупредили об опасности лишиться учетной записи из-за уязвимости мессенджера. Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в комментарии изданию Sputnik рассказал о способе защиты от нового вида мошенничества.

По его словам, уязвимость, которая позволяет деактивировать учетную запись практически любого пользователя, может использоваться киберпреступниками для заработка. «Они могут немножко заработать, если возьмут заказ на то, чтобы кого-то лишить доступа к WhatsApp на заданное количество времени», — объяснил он.

Масалович советует продумать план на случай столкновения с аферистами и подумать о резервном канале связи. «Есть правило дублирования функций. Заранее проигрывайте в голове, что вы будете делать, если у вас на сутки отключится WhatsApp. Я советую в этом случае переходить на резервный канал связи», — подчеркнул специалист.

Эксперт подчеркнул, что таким запасным вариантом может быть другой смартфон или другой мессенджер. Он заключил, что подобная мера не является избыточной в случае, если доступ к мессенджерам является существенным для работы, жизни или ведения бизнеса.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появился вид мошенничества, при котором пользователи получают ложные сообщения от семьи или друзей с целью взлома аккаунта. Потенциальная жертва получает SMS с кодом и ссылкой, а затем сообщение от знакомого человека.