Роскомнадзор выдвинул ультиматум иностранным соцсетям

Крупные иностранные соцсети, в том числе Facebook и Twitter, обязали локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об ультиматуме, который Роскомнадзор выдвинул компаниям, сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер, его слова приводит ТАСС.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отметили на заседании.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

В 2019 году был принят законопроект, увеличивший штраф за отказ хранить на территории России персональные данные пользователей. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было. Интернет-компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). После принятия законопроекта сумма максимального штрафа за нарушение статьи для юридических лиц выросла до шести миллионов рублей.