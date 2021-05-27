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Роскомнадзор рассказал о возможных мерах воздействия на иностранные соцсети

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал о возможных мерах воздействия на иностранные соцсети в случае, если они не будут исполнять российское законодательство. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал Липов, воздействовать на интернет-платформы будут в том числе и экономическими мерами. «Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России», — пояснил он. Кроме того, он напомнил о законопроекте, который, в случае принятия, будет предписывать иностранным IT-компаниям организовывать юридические лица в России.

Если Роскомнадзор зафиксирует неудаление запрещенной информации, в отношении которой составляли протоколы ранее, то соцсетям грозит повторное привлечение к ответственности. По его словам, это будет возможно уже летом. Размер штрафов будет определять суд, однако он будет рассчитываться также и от оборота компании в России.

Ранее Роскомнадзор выдвинул ультиматум иностранным соцсетям, обязав их локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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