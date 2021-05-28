Роскомнадзор потребовал удалить оскорбляющий ветеранов пост в Instagram

Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить из социальной сети Instagram публикацию, содержание которой оскорбляет память участников Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство отметило, что Instagram принадлежит Facebook Inc., поэтому руководству этой компании было направлено письмо с требованием удалить публикацию, оскорбляющую память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах операции. При этом не уточняется, о каком именно посте идет речь.

«Распространение на территории Российской Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, <…> совершенном публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям», — напомнили в РКН.

Ранее президент России Владимир Путин ужесточил наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. За осквернение символов воинской славы или публичное унижение ветеранов теперь грозит до трех лет колонии или штраф в размере до трех миллионов рублей.