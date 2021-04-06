Блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на отца губернатора

Блогера из Брянска Сергея Маслова признали виновным в клевете из-за обвинений в адрес Василия Богомаза, отца губернатора региона Александра Богомаза. Мужчина утверждал, что в годы Великой Отечественной войны ветеран сотрудничал с нацистами. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По решению суда Маслову назначено наказание без лишения свободы — ему выписали штраф на миллион рублей. Дело проходило по части 5 статьи 128.1 Уголовного кодекса («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления»).

Согласно версии следствия, в августе 2020 года Маслов в ролике на YouTube выступил с обвинениями в адрес Богомаза, заявив о сотрудничестве ветерана с контрразведкой «Абвер». Следователи заверили, что по итогам проверки выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

Так, по данным СК, Богомаз был схвачен в плен под городом Керчь в мае 1942 года. Однако, по информации сотрудников ведомства, находясь в фашистском лагере «Шталаг-326», мужчина не перешел на сторону нацистов и сумел сбежать из плена, продолжив участие в войне на стороне Советского Союза.