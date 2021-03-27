Российского блогера задержала полиция из-за конкурса по раскрашиванию машин

Российского блогера Михаила Литвина задержала полиция после того, как он решил устроить среди своих подписчиков конкурс по раскрашиванию автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Литвин объявил среди своих подписчиков конкурс в Instagram — участникам предложили разукрасить свои автомобили и приехать на них на улицу Новый Арбат. По словам Литвина, они должны были останавливаться около его помощников и диктовать им номера телефонов, чтобы блогер смог подвести итоги.

Однако сотрудники правоохранительных органов заметили мероприятие блогера. Вскоре они задержали его вместе с братом Даниилом. В итоге Литвина оштрафовали на 500 рублей за езду на автомобиле с неисправностями. Позже блогер обратился к участникам, попросив их покинуть улицу.

В феврале 2021 года Литвин, находясь за рулем своей новой машины Porsche Taycan Turbo S, влетел в витрину автосалона. После произошедшего он нецензурно выругался на камеру. По словам блогера, он якобы перепутал педали, из-за чего пробил стекло, разбил витрину заведения и выехал на улицу.