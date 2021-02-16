У известного блогера из машины украли вещи на миллион рублей

У известного российского блогера Гусейна Гасанова из машины украли вещей на миллион рублей, включая ноутбук и документы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что блогер оставил авто на парковке у столичного ресторана и ушел на встречу, оставив на переднем сидении сумку с логотипом крупного бренда. Когда Гасанов вернулся, он обнаружил, что в его Mercedes разбито стекло, а из салона пропала сумка, деньги и документы. Общую стоимость вещей блогер оценил в миллион рублей.

«Я известен своими жесткими розыгрышами. Однажды попал в сложную ситуацию, когда в шутку заявил в полицию об ограблении банка. К месту съемки тогда выслали группу захвата. Меня потом обвинили в заведомо ложном вызове, но тогда я отделался объяснительной запиской», — рассказал Гасанов, признавшись, что на сей раз не став вызывать правоохранителей, а решил провести собственное расследование.

Ранее сообщалось, что российский блогер Михаил Литвин влетел в витрину автосалона на новом Porsche, находясь за рулем машины. По словам Литвина, он перепутал педали, после чего пробил стекло, разбил витрину заведения и выехал на улицу.